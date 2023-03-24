وأيد 83% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان، بينما عارض 17% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان.

شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من القراء يطالبون بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012