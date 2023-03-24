شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف اليوم الجمعة محافظة بنى سويف للمشاركة فى الاحتفالات المستمرة لمحافظة بنى سويف بمناسبة العيد القومى الذى يواكب الخامس عشر من شهر مارس، كذلك احتفالات المحافظة بشهر رمضان المبارك.

ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف وينقل التليفزيون المصرى والإذاعة الصلاه على الهواء.