شكرا لقرائتكم خبر عن 38 % من القراء يطالبون بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان.

وأيد 83% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان، بينما عارض 17% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان.