شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تتفتح اليوم 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، ومع بداية شهر رمضان المبارك 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالى:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. الروضة – بياض العرب – بندر بني سويف – شارع المرور

2. التوحيد – كفر جمعة – كفر جمعة - ببا

3. الحرية قرية 3 – دلهانص - الفشن

4. التوبة – قرية الحمام – ناصر

5. التوحيد – الحومة – الواسطى

6. السلام – الديايبة – الواسطى

7. التسامح – قرية باها – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

8. النور – ترسا - مركز سنورس

9. الوادي – م ظافر – مركز إطسا

10. محمد تاج الدين – مركز إطسا

11. أبو هشيمة – طبهار– مركز ابشواي

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

12. الأحمدي – بمها - العياط

13. المليجي – الشوبك - البدرشين

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

14. الكبير – صراوة– أشمون - المنوفية

15. النور – العمدة – فيشا الكبرى– منوف - المنوفية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

16. الشيخ قاسم – النمرية – مركز أبو المطامير

17. الكبير توفيق الحكيم – حوش عيسى

18. النور المحمدي المسين – مركز الدلنجات

19. مهدي الفقي – الحاجر – كفر الدوار

20. الطرح الكبير – مركز كفر الدوار

21. الشعراوي - حوش عيسى

22. براوية – الكريون – كفر الدوار

23. عقل – الكريون – كفر الدوار

24. الرحمن البحري – الرملة – مركز ايتاي البارود

25. عباس حجازي بلقطر الغربية – أبو حمص

26. القرناص– منشأة الوكيل – مركز دمنهور

27. الفقهاء – نصر الله – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

28. الرحمة الشرقي – الشيخ مسعود – العدوة

29. أحمد هديب – بني واللمس –مغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

30. التوحيد – الحدود محله القصب – كفر الشيخ

31. الكبير الحلاجين – قرية الحلاجين - سيدي سالم غرب

32. الحلافي الكبير –الحلافي– كفر شرق

33. الشرقي– قراجة – كفر الشيخ

34. الرحمة – نشرت - قلين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

35. قباء – قرية الضبعية - فايد

36. الشيخ مشهور – الوادي الأخضر – القصاصين

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

37. الفتح – جزيرة العبل – الوقف

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

38. أولاد حسين – عرب العوامر- أبنوب

39. المشارقة - عرب الشريفة – جحدم- منفلوط

مديرية أوقاف مرسى مطروح

م المسجد وعنوانه

40. صلاح الدين سيد عبد الرحمن - العلمين

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

41. أبو الليل الزيات - طما

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

42. أهل بدر – مدينة أحمد زويل – حي عتاقة

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

43. الشيخ موسى – اللاقالته- القرنة

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

44. الرحمن الرحيم – شطا - دمياط

45. المصطفى – دمياط الجديدة

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

46. عبد السميع علي يوسف – قرية مصطفى شكري – كفر النجار – مركز أبو كبير

47. أولاد عفيفي – عزبة عبد الملك – منيا القمح

48. عبد الفتاح علي سليمان – غيته - بلبيس

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. عمر بن عبد العزيز- بندر بني سويف

2. العارف بالله – طحا بوش - ناصر

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

3. السلام بالمهندسين – كفر سعد

4. الجديد بالزعاترة – الزرقا

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

5. أبو بكر الصديق – الحيط – مركز إطسا

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

6. الشهيد رضا والي – مدينة الباجور

م المسجد وعنوانه

7. عيسى - بجوار الموقف - كرداسة

م المسجد وعنوانه

8. الشيخ شيخون – بلصفورة – بندر سوهاج

9. الهمامية – نجع إدريس – الطليحات- جهينة