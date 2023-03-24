شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحدد خطوات استخراج رخص السيارات من الوحدات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة، ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، ومن تلك الإجراءات: - تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج. - إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه. - إجراء اختبار عملى على القيادة. - إصدار الرخصة لمقدم الطلب. - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة. - إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور. - الحد الأدنى للسن 18 سنة. - إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب. - صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل. - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر. - تجهيز 4 صور شمسية. - المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى. - نموذج الاختبار الشفوى. - نموذج الاختبار العملى. - تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.