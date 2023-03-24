أخبار مصر

المرور يحدد خطوات استخراج رخص السيارات من الوحدات والمستندات المطلوبة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحدد خطوات استخراج رخص السيارات من الوحدات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة، ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، ومن تلك الإجراءات: 

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

 

- إجراء اختبار عملى على القيادة.

 

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

 

- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

 

- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

 

- تجهيز 4 صور شمسية.

 

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

 

- نموذج الاختبار الشفوى.

 

- نموذج الاختبار العملى.

 

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا