شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تلزم المنشآت الطبية بعدم استقدام خبراء أجانب إلا بعد التأكد من كفاءتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أى خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفاءتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة.

وتابع زكى: "يتم تقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب فى الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة الاخيرة 10 خبراء".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار وتجديد 6 آلاف و418 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر فبراير الماضى، وذلك حرصا من الوزارة على ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 4 آلاف و668 ترخيص جديد لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لـ1750 آخرين، لافتًا إلى منح 550 ترخيصا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و137 ترخيصا للزمالة المصرية.