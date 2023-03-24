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4 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظات جنوب سيناء والمنيا وسوهاج وأسوان

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، تنطلق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان)، اليوم الجمعة  بواقع (عشرة علماء) لكل قافلة، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصوم ومكارم الأخلاق " وبيانهم كالتالى:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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