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"يقوى المناعة ويمنع سرطان القولون".. 11 فائدة لتناول الزبادى فى السحور

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القاهرة - سامية سيد - يعد الزبادى أحد الأكلات الرئيسية على طاولة السحور طوال شهر رمضان، لما يحتويه على عناصر غذائية هامة، وتوضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، أهم فوائده، وهى:

1- . يسهل الهضم .

 

2- . يقوى جهاز المناعة .

 

3- . يساعد على تخفيف الوزن .

 

4- . علاج التهاب المفاصل وقرحة المعدة.

 

5- . يمنع ارتفاع ضغط الدم .

 

6- . يخفض الكولسترول .

 

7- . يمنع سرطان القولون .

 

8- . يحسن صحة الفم .

 

9- . يمنع هشاشة العظام .

 

10-               . له دور فى صحة الشعر .

 

11               .ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد.

 

وأشارت إلى ضرورة مراعاة اختيار الزبادى الذى لا يحتوي على سكر أو نكهات مضافة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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