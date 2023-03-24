شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" توزع هدايا على المسافرين احتفالا بحلول شهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع عملائها المسافرين والقادمين اليوم الخميس، علي رحلاتها الجوية بمطار القاهرة الدولي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقدم فريق عمل من مصر للطيران الهدايا وإلتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، وأعرب المسافرون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وقدموا الشكر والتقدير للناقل الوطنى مصر للطيران على إهتمامها الدائم بعملائها.

وإتخذت الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة إستعداداً لشهر رمضان المعظم بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم.

وإستعدت كافة الشركات التابعة للشهر الكريم وحرصت مصر للطيران على إضفاء الأجواء الرمضانية على متن طائراتها وتقديم الوجبات التى يتميز بها الشهر الكريم والتي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور، كما إتخذت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع فترات ذروة التشغيل.