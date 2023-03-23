شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: القيادة السياسية حريصة على توفير السلع من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية لوزارة التموين، إن هناك رضاء من جانب المواطن على أرض الواقع من معارض أهلا رمضان، حيث إن هناك رقم غير مسبوق لمعارض أهلا رمضان بعدد 565 معرض على مستوى الجمهورية، وهناك 130 سيارة لشباب الخريجين متحركة لتوفير السلع.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية لوزارة التموين، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية حريصة على توفير السلع من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي لـ6 شهور وبعض السلع تصل مخزونها الاستراتيجي لأكثر من سنة.

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية لوزارة التموين، إلى أن شهر رمضان يحتاج أكثر من 50 % سلع غذائية أخرى ووزارة التموين حرصت على افتتاح معارض أهلا رمضان منذ شهر يناير لتوفير كل السلع للمواطنين.