شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بمظاهرات "مليونية" فى فرنسا ضد قانون رفع سن التقاعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر الملايين فى فرنسا اليوم الخميس، فى مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة "سى جى تى"، حيث اقتصرالعدد بحسب وزارة الداخلية على 1.08 مليون فى اليوم التاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وأعلن الاتحاد العمالى العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، فى مقابل 119 ألفا ، وسرعان ما سجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات، بحسب "سكاى نيوز".

وكشفت الشرطة الفرنسية أيضا أن "نحو ألف" من "العناصر المتطرفين" متواجدون في التظاهرة، مضيفة أن الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم "بشكل طبيعي".

وطوال فترة التظاهرة، قام هؤلاء الأشخاص الذين ارتدوا يرتدون ملابس سوداء وووضعوا أقنعة ونظارات بتخريب مطاعم صغيرة ومصارف وواجهات بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانين أعلن الثلاثاء أنه تم حشد "12 ألف شرطى ودركى" الخميس فى فرنسا بينهم "خمسة آلاف فى باريس" لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابى.