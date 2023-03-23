شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى يكشف ما يجب على المرأة فعله لو طال العذر الشرعى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أطول مدة شرعية للعذر الشرعى للمرأة فى شهر رمضان، هى 15 يوما، لافتا إلى أن هناك سيدات يدركن الفارق بين دم الحيض والاستحاضة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لو طال العذر الشرعى عن 15 يوما، فإن بعض السيدات لديهن عادة تستطيع التمييز بها فقول مثلا عادتى 5 أيام، يبقى كل اللى بعدها ده دم استحاضة وتستطيع التفرقة بينها بتغير لون ورائحة الدم، لو لم تعرف التفرقة يصبح أقصى مدة للحيض 15 يوما".

وكانت قناة "الناس" قد انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي شتى مجالات الحياة.