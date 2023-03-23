شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معارض لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة تستقبل المواطنين خلال الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل منافذ السلع الثابتة والمتحركة ومعارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة المواطنين طوال شهر رمضان الكريم؛ لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً.

وشهدت المحافظة حتى الآن افتتاح 10 معارض لـ"أهلا رمضان"، في شارع الملك فيصل، والوراق، والدقي، والمنيب، والبدرشين، والعياط، ومدينة 6 أكتوبر، والصف، وأطفيح، وأوسيم، إلى جانب ما تضمه من أكثر من 900 معرض ومنفذ للسلع تغطي كافة قطاعات المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتقع معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها حتى الآن بمحافظة الجيزة، في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية في المنيب، وبشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي بجوار مبنى الضرائب في العياط، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة في حي الوراق، وفي قرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وقرية الكداية بمركز ومدينة الصف، ومعرض في مركز ومدينة أطفيح، ومعرض آخر بالحى 12 محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن جانبه، ناشد المحافظ، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .