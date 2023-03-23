شكرا لقرائتكم خبر عن طيار خارج الخدمة ينقذ طائرة مدنية أمريكية من كارثة بعد أزمة صحية لقائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن طيار خارج الخدمة، من إنقاذ رحلة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الجوية، والذى احتاج قائدها إلى رعاية طبية أثناء الرحلة، بحسب سكاى نيوز، حيث قام الطيار خارج الخدمة للمساعدة فى الهبوط بالطائرة، بينما تولى الطيار المساعد زمام التحكم.

وكانت الرحلة متجهة إلى كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، حيث بقيت فى الجو لأكثر من ساعة بقليل قبل أن تعود بأمان إلى مدينة لاس فيجاس.

أُجبرت رحلة ساوث ويست 6013 على العودة إلى لاس فيجاس، يوم الأربعاء، حيث كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة للطيار، الذي كان "عاجزًا" لحسن الحظ، كان أحد الركاب فى وضع جيد لمساعدة الطاقم.

وفى تسجيلات أرشيف الراديو، سُمع مساعد الطيار وهو يقول: "أصبح القبطان عاجزًا أثناء رحلته (...) إنه الآن في الجزء الخلفي من الطائرة مع طاقم الضيافة، لكننا بحاجة إلى نقله في سيارة إسعاف على الفور"، وتقدمت شركة ساوث ويست إيرلاينز، بالشكر للطيار "المنقذ"، الذى هبط بالطائرة دون تردد للمساعدة.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، وتمكن طاقم بديل من تولي وتشغيل الرحلة إلى كولومبوس، ولم يعلن بعد عن حالة الطيار الذي احتاج إلى رعاية طبية.