شكرا لقرائتكم خبر عن نفحات العلم والعبادة فى سماء العاصمة الإدارية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" نفحات العلم والعبادة فى سماء العاصمة الإدارية.. الرئيس السيسى يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى مع فجر أول يوم رمضان المبارك.. يوجه الشكر للعاملين.. ويؤكد: حولوا الصحراء إلى صرح معمارى حضارى.

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