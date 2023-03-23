شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ غدا وتوقعات بأمطار وحبات ثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت أخر خرائط الطقس والنماذج العددية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم غدا الجمعة ثانى أيام شهر رمضان إلى يوم السبت المقبل ثالث أيام رمضان 24 و25 مارس 2023، تشهد البلاد حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط بحبات البرد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.



الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الوزراء خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الوزراء خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وذلك من خلال ليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضاً عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية، والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين، لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر.



السيدة انتصار السيسى: بكل فخر واعتزاز شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامى السيدة انتصار السيسى: بكل فخر واعتزاز شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامى

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية:"بكل فخر واعتزاز، شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا المشروع الثقافي الشامل، سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير.



قطار تالجو ينطلق لأول مرة لأسوان مساء اليوم من محطة مصر بالقاهرة قطار تالجو ينطلق لأول مرة لأسوان مساء اليوم من محطة مصر بالقاهرة

ينطلق مساء اليوم الخميس قطار تالجو إلى وجه قبلى ليصل لأول مرة أسوان بعد أن عدلت هيئة السكة الحديد امتداد مساره من الأقصر لأسوان، بدلاً من الانتهاء بمحطة الأقصر وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبى لقطارى التالجو على خط الوجه القبلى وتشغيله بالسرعات المقررة وتقليل زمن الرحلة .

وتقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط القاهرة / أسوان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 مساء اليوم الخميس ليصل أسوان الساعة 10.35 صباح غدا الجمعة، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وقوفاً بمحطات [ الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - إدفو – كوم امبو ] ، كما تقرر أن يعود من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50 وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع طبقاً للجداول المرفقة .



البورصة تربح 18مليار جنيه أولى جلسات رمضان ورأس المال يعود لمستوى التريليون البورصة تربح 18مليار جنيه أولى جلسات رمضان ورأس المال يعود لمستوى التريليون

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 15625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 18360 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 6447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4106 نقطة.



وفاة الإذاعية الكبيرة "أبلة فضيلة" عن عمر ناهز 93 عاما فى كندا وفاة الإذاعية الكبيرة "أبلة فضيلة" عن عمر ناهز 93 عاما فى كندا

رحلت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة أبلة فضيلة، وستقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة فى مسجد عثمان فى مدينة بيكرينج فى كندا.

وأعلنت ريم إبراهيم على ابنة الإذاعية الراحلة أبلة فضيلة، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "ادعوا لأمى بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة".



الصحة: فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية من 9 صباحا حتى 1 ظهرا الصحة: فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية من 9 صباحا حتى 1 ظهرا

قالت وزارة الصحة والسكان إن مواعيد العمل خلال شهر رمضان بالوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا .

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجراء الفحص الطبي لـ51 ألفًا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـفحص المقبلين على الزواج والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.



مركز المناخ: عودة الأجواء الباردة ليلا أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة مركز المناخ: عودة الأجواء الباردة ليلا أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس ربيعي مائل للحرارة شمالاً حار جنوباً، مع بعض مناوشات الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الدلتا ووسط سيناء ومدن القناة .

أضاف "فهيم" أنه من المتوقع حدوث تقلبات وأمطار يومي الجمعة والسبت والتذبذب الكبير في درجات الحرارة ما بين حرارة الجمعة المرتفعة وانخفاضها المفاجئ يوم السبت، مع عودة الأجواء الباردة ليلاً أيام السبت والأحد والإثنين .

أوضح فهيم أن فترة التقلبات المناخية هى في فترة حرجة من عمر المحاصيل الحالية لذلك لابد من المتابعة لما يصدر من توصيات وتنبيهات واحتياطات و التوصية الأهم حالياً هو التوقف عن الري لكل المحاصيل بمناطق الدلتا والوجه البحرى بما فيها قمح والبطاطس وغيرها .



وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بالعبور الجديدة وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بالعبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/3/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، في تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الأحد 26/3/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 28/3/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.



"معلومات الوزراء" يصدر تقريراً حول الحماية الاجتماعية فى ضوء الأزمات العالمية "معلومات الوزراء" يصدر تقريراً حول الحماية الاجتماعية فى ضوء الأزمات العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول خلاله موضوع الحماية الاجتماعية على المستويين العالمي والمحلي في ضوء الأزمات العالمية، أشار خلاله إلى سعى دول العالم جاهدةً لتوفير أنظمة حماية، وأُطر تشريعية واضحة للحماية الاجتماعية بغرض حماية مواطنيها ومساعدتهم على مواجهة الأزمات والصدمات.

وأوضح المركز أنه على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية بجميع أنحاء العالم، خاصة أثناء أزمة كوفيد-19، فإنه ما يزال هناك أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية على الإطلاق، كما أن هناك اختلافاتٍ صارخةً بين الدول في تطبيق الحماية الاجتماعية، وفي إطار ذلك؛ تطرق التقرير إلى تعريف الحماية الاجتماعية وهدفها، والوضع الحالي للحماية الاجتماعية عالميًّا، بالإضافة إلى التطرق إلى وضع الحماية الاجتماعية في مصر، والتعرف على أهم السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، مع استعراض لتجارب بعض الدول وأنظمة الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها فيها.

أشار التقرير إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية اختلف في العديد من المنظمات الدولية، فعلى حين عرفته منظمة الإسكوا بأنه "نظم الضمان الاجتماعي الحكومي، بالإضافة إلى النظم الخاصة أو غير الرسمية التي من شأنها تحقيق الأهداف ذاتها، مثل جمعيات التأمين التعاضدية وأنظمة التقاعد المهني، عرفته منظمة العمل الدولية الحماية الاجتماعية بأنها "برامج تُقدَّم بهدف تقديم إعانات أو مزايا، سواء كانت نقدية أو عينية، للتأمين من عدم كفاية الدخل المرتبط بالعمل الناتج عن المرض والعجز والأمومة وإصابات العمل والبطالة والشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛ وكذلك الافتقار إلى الحصول على الرعاية الصحية أو عدم تحمل تكلفتها؛ فضلاً عن عدم كفاية الدعم الأسري، ولا سيما للأطفال والكبار المعالين؛ وأخيراً الفقر العام والاستبعاد الاجتماعي"

التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها لـ 20 مليون مريض سنويًا

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى أن هناك 120 مستشفى جامعيًا حكوميًا تتنوع تخصصاتها، منها: 82 مستشفى متعددة التخصصات، 1 مستشفى متخصصة لعلاج المسنين، 1 مستشفى متخصصة لصحة المرأة، 3 مستشفيات متخصصة لعلاج السموم، 8 مستشفيات متخصصة لأمراض الكلى، 3 مستشفيات متخصصة لأمراض الكبد، 8 مستشفيات متخصصة للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسي، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن المستشفيات الجامعية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة، وقدمت خدمات جليلة للمترددين عليها، والدليل على ذلك الإقبال الشديد على الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية فهي الأعلى في قوائم الانتظار.

وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث تضم 35 ألف سرير، 1000 حضانة، 5000 أسرة رعاية، فضلاً عن إجراء 1.5 مليون عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة خلال عام 2022.



شركة صينية تستعد لإنشاء مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب بـ2مليار دولار شركة صينية تستعد لإنشاء مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب بـ2مليار دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي شركتي "تيدا" و"شين شينغ" الصينيتين؛ لاستعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، وذلك داخل منطقة "تيدا للتعاون" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو آيمن، رئيس شركة "تيدا مصر وأفريقيا"، وهي كيجو، رئيس شركة "شين شينغ"، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ومسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومسئولي الشركتين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء برئيسي الشركتين الصينيتين، مشيرًا إلى أنه التقى خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس شركة تيدا مصر، ووعده بعقد لقاءات مع الشركات الجديدة التي ترغب في الاستثمار بمنطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة.

وقال وليد جمال الدين، إن شركة "تيدا" الصينية، وهى أحد أهم المطورين الصناعيين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد نجحت في التفاوض لجذب عدد من الاستثمارات الصينية الجديدة إلى المنطقة، وأحد هذه المشروعات هو مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب، بغرض التصدير، باستثمارات 2 مليار دولار من خلال شركة "شين شينغ" المتخصصة في هذا المجال.