شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 290 معدة لدعم منظومة المخلفات فى 4 محافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، فى إطلاق تجربة مميزة فى اربع محافظات هى كفر الشيخ، الغربية، قنا واسيوط، وتنفيذ منظومة متكاملة للمخلفات بدأت بمشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة بتلك المحافظات، ودعمها بأسطول كامل من المعدات تجاوز ال 290 معدة، من أجل تحسين منظومة الجمع والنقل للمخلفات

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كما شملت منظومة المخلفات بالأربعة محافظات إنشاء حوالى 7 محطات وسيطة، كما تم تطوير ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير، فى محافظة الغربية بمنطقة دفرة والمحلة الكبرى ، ومدينة بيلا وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك مصنع نجع حمادى بقنا ، ومن اهم ما تم تحقيقه من نتائج فى هذه المحافظات، هذا التطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة، إضافة إلى زيادة كفاءة الجمع والنقل بنسبة تجاوزت ال70 % ، وزيادة مستوى الوعى بالإدارة المتكاملة للمخلفات، عبر المشاركة المجتمعية وبرامج التوعية بالمنظومة، ‏طبقا لآخر تصريحات لوزارة البيئة خلال اللقاء الذى ترأسه الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنموى والجهات المانحة من بنك التعمير الألمانى ووكالة التعاون الدولى الألمانية ومديرى المشروعات بالوزارة.

جدير بالذكر أن الخطةة المستقبلية لمنظومة المخلفات فى الأربع محافظات تضم إستكمال مشروعات البنية التحتية، و إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى للمخلفات فى مركز قوص بقنا، وكذلك إنشاء خلايا دفن صحى بمدفن السادات، إضافة الى مصنع المعالجة والمدفن الصحى فى محافظة أسيوط، ورفع معدلات التدوير، وخفض معدلات التخلص النهائى للمخلفات، والحد من التلوث بعد رفع التراكمات وإغلاق المقالب العشوائية، و توفير فرص عمل فى إنشاءات البنية التحتية للبرنامج، من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق الاقتصاد الدوار، بما يحسن إنتاجية هذه الموارد الطبيعية بالمحافظات الأربع.