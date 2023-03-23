السيدة انتصار السيسى: بكل فخر واعتزاز شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامى

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية:"بكل فخر واعتزاز، شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا المشروع الثقافي الشامل، سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير.