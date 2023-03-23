شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تشارك بورشة عمل مع "الصحة العالمية" لوضع استراتيجية القبالة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للتمريض، ورشة عمل موسعة تحت عنوان "نحو استراتيجية القبالة فى مصر وصحة وتنمية الأسرة "، والتى انعقدت خلال الفترة من 20- 22 مارس 2023، وذلك تزامنا مع رؤية مصر 2030 والاهتمام بصحة الأم والطفل.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الورشة تأتى فى إطار توصيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة الارتقاء بصحة المرأة والمساهمة فى خفض الولادات القيصرية وخفض معدل وفيات الأطفال حديثى الولادة.

وأضافت الدكتور كوثر محمود، أن الورشة قامت بدراسة الوضع الحالى للقبالة فى مصر وعرض التحديات والمشاكل التى تواجه مهنة القبالة مع تحديد نقاط القوة والضعف والفرص وعرض الحلول والخطة الاستراتيجية للتحسين فى مجال التعليم والممارسة والبحث العلمى للقبالة وذلك من خلال أسلوب المناقشة وعصف الذهن مع كيفية تفعيل دور الاعلام المصرى الهادف فى اظهار أهمية دور القبالة فى مصر ووضع منهج موحد للقابلات بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية ووضع توصيف وظيفى للقابلات بعد صدور التشريع القانونى لمهنة القبالة.

وتابعت أن الورشة وضعت خطه استراتيجية وأخرى تنفيذية للمساهمة فى خفض معدلات القيصربات وتشجيع الولادات الطبيعية والمضى قدما فى الألف يوم الذهبية وتنظيم الاسرة من خلال القابلات المؤهلات علميًا وعمليًا.

وقالت نقيب التمريض أن الورشة أوصت بضرورة التعاون مع نقابات الأطباء والتمريض، وتحديد المستويات التعليمية للقبالة وتشكيل لجنة استشارية بالتعاون مع المجلس الصحى المصرى، خطه إعلامية موجهه للمجتمع بأهمية دور القابلات.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أنه شارك فى ورشة العمل الدكتورة نعيمة القصير ممثل المنظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض، بالإضافة إلى الدكتورة جميلة جاسم مخيمر استشارى قبالة ورئيسة جمعية التمريض والقبالة البحرينية دكتوراة فى صحة المرأة مملكة البحرين، الدكتورة رؤى فؤاد الطويلى استشارى قبالة دكتوراه فى القبالة ورئيس الجمعية السعودية للقبالة ومدير ادارة القبالة وزارة الصحة السعودية، الدكتورة عطف الغريسى خبيرة تعليم وابحاث فى القبالة تونس.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أنه شارك فى الورشة خبراء محليين بينهم؛الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الاعلى للجامعات وخبيرالقبالة المصرى، الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض جامعة عين شمس وخبيرالقبالة المصرى، الدكتورة فريدة حبيب مدير برنامج التمريض فى جامعة الملك سالمان وخبيرالقبالة المصرى، بما يساهم فى انطلاقة قوية لمهنة القبالة فى مصر بمنهج علمى منظم جدا أسلوب استراتيجى رائع برؤية سباقة ومخلصه ذات فكر ثاقب.