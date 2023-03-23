شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 450 ألف وجبة إفطار ساخنة و169 طن لحوم ودواجن خلال رمضان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة مستمرة فى استكمال توزيع 650 ألف كرتونة تحوى السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه سيتم توزيع أكثر من 450 ألف وجبة إفطار ساخنة خلال الشهر الكريم، إلى جانب توزيع 164 طن لحوم و5 طن دواجن وعدد كبير من ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم .

كانت محافظة القاهرة قد أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة .