شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال السفير فى كلمه نشرتها سفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم: "يعتبر شهر رمضان مميز جدا في مصر، هو شهر مملوء بالسعادة والتقاليد وأنه من دواعي سرورى جدا أن أشهد معكم هذا الشهر و يمثل الصيام محور شهر رمضان ويعد عنصرا رابطا بين العديد من الأديان ، فالصوم يستحضر الناس صلتهم بربهم وببعضهم البعض وكذلك بالقيم الطيبة مثل روح الجماعة والعمل الخيري خاصة وفي عالمنا المتسارع والذي يشهد تغيرات وأزمات بصفة يومية ."

وأضاف :" أنه من المهم أن نتدبر من وقت لأخر مبادئ التعايش فيما بيننا ومن بين هذه المبادئ الاحترام ومراعاة الغير وبالطبع في رمضان مبدأ المشاركة . أنا اعتبر هذا جانبا طيبا بشكل خاص. يجلس الناس بمختلف مستوياتهم الاجتماعية سويا علي نفس الطاولة لتناول طعام الإفطار.

يظهر للناس في هذا الشهر أنهم لا ينسون الاخرين ولا ينسون هؤلاء الذين قد يكونون في ظروف أخري علي هامش المجتمع . علينا أن نخصص مزيدا من الوقت للتركيز علي ما يجمعنا جميعا بدل من أن نضع الاختلافات فيما بيننا في المقدمة . أتمني أن يعم شهر رمضان السلام."