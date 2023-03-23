شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المتحف المصرى للحشرات يحتوى على أكثر من 100 ألف عينة لـ6000 نوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية حصول معهد بحوث وقاية النباتات على شهادة اعتماد أيزو ISO 27001:2022 للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر و التصنيف، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد، مؤكدًا على سعي المعهد الدؤوب لتحقيق إدارة أصول معلومات آمنة وعالية الخصوصية، لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية بطريقة استباقية مما يعزز بصمته العلمية محليا و دولياً.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع وتطبيق نظام إدارة أمن معلومات وإدارة للمخاطر الأمنية بشكل معتمد يسمح بالحفاظ على البيانات الهامة و يمنع الوصول إليها بشكل غير قانونى.

من ناحيته، أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات إلى أن حصول المتحف المرجعي على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية، مؤكداً أن المواصفة ISO 27001:2022 تُعد من أهم المعايير الدولية في نظم حماية المعلومات وأن حصول المعهد على هذا الإعتماد يُعد سبقاً جديدا له في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد عبد المجيد أهمية المتحف المصري المرجعي للحشرات بالمعهد حيث إنه يحتوي علي أكثر من 100 ألف عينة حشرية تمثل 6000 نوع تم جمعها بأيدي علماء العالم من مناطق مختلفة على أرض مصر.

ويعتبر المتحف بمثابة المرجع لتأكيد الاسم العلمي الصحيح للحشرات وما يزيد من أهميته العلمية هو وجود الانماط Types والأنماط الوحيدة Holotypes والأنماط المثيلة Syntypes والأنماط المشروحة Plesiotypesلذلك فالمتحف ثروة علمية عالمية حتى أصبح المتحف جزء لا يتجزأ من التراث الحشري العالمي.