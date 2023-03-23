شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مع أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث تقدم بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته بدوام الخير والتقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا.

من جانبه، أعرب أمير دولة الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من جانب الرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيًا لمصر دوام الاستقرار والتقدم والرخاء.