شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ غدا وتوقعات بأمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أخر خرائط الطقس والنماذج العددية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم غدا الجمعة ثانى أيام شهر رمضان إلى يوم السبت المقبل ثالث أيام رمضان 24 و25 مارس 2023، تشهد البلاد حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط بحبات البرد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة شمالًا حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.