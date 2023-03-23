شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة الإذاعية الكبيرة "أبلة فضيلة" عن عمر ناهز 93 عاما فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رحيل الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة أبلة فضيلة، وستقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة فى مسجد عثمان فى مدينة بيكرينج فى كندا.وأعلنت ريم إبراهيم على ابنة الإذاعية الراحلة أبلة فضيلة، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "ادعوا لأمى بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة".. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الصحة: فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية من 9 صباحا حتى 1 ظهرا

قالت وزارة الصحة والسكان إن مواعيد العمل خلال شهر رمضان بالوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا .

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجراء الفحص الطبي لـ51 ألفًا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـفحص المقبلين على الزواج والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

مركز المناخ: عودة الأجواء الباردة ليلا أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس ربيعي مائل للحرارة شمالاً حار جنوباً، مع بعض مناوشات الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الدلتا ووسط سيناء ومدن القناة .

أضاف "فهيم" أنه من المتوقع حدوث تقلبات وأمطار يومي الجمعة والسبت والتذبذب الكبير في درجات الحرارة ما بين حرارة الجمعة المرتفعة وانخفاضها المفاجئ يوم السبت، مع عودة الأجواء الباردة ليلاً أيام السبت والأحد والإثنين .

أوضح فهيم أن فترة التقلبات المناخية هى في فترة حرجة من عمر المحاصيل الحالية لذلك لابد من المتابعة لما يصدر من توصيات وتنبيهات واحتياطات و التوصية الأهم حالياً هو التوقف عن الري لكل المحاصيل بمناطق الدلتا والوجه البحرى بما فيها قمح والبطاطس وغيرها .

وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بالعبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/3/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، في تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الأحد 26/3/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 28/3/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.

"معلومات الوزراء" يصدر تقريراً حول الحماية الاجتماعية فى ضوء الأزمات العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول خلاله موضوع الحماية الاجتماعية على المستويين العالمي والمحلي في ضوء الأزمات العالمية، أشار خلاله إلى سعى دول العالم جاهدةً لتوفير أنظمة حماية، وأُطر تشريعية واضحة للحماية الاجتماعية بغرض حماية مواطنيها ومساعدتهم على مواجهة الأزمات والصدمات.

وأوضح المركز أنه على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية بجميع أنحاء العالم، خاصة أثناء أزمة كوفيد-19، فإنه ما يزال هناك أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية على الإطلاق، كما أن هناك اختلافاتٍ صارخةً بين الدول في تطبيق الحماية الاجتماعية، وفي إطار ذلك؛ تطرق التقرير إلى تعريف الحماية الاجتماعية وهدفها، والوضع الحالي للحماية الاجتماعية عالميًّا، بالإضافة إلى التطرق إلى وضع الحماية الاجتماعية في مصر، والتعرف على أهم السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، مع استعراض لتجارب بعض الدول وأنظمة الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها فيها.

أشار التقرير إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية اختلف في العديد من المنظمات الدولية، فعلى حين عرفته منظمة الإسكوا بأنه "نظم الضمان الاجتماعي الحكومي، بالإضافة إلى النظم الخاصة أو غير الرسمية التي من شأنها تحقيق الأهداف ذاتها، مثل جمعيات التأمين التعاضدية وأنظمة التقاعد المهني، عرفته منظمة العمل الدولية الحماية الاجتماعية بأنها "برامج تُقدَّم بهدف تقديم إعانات أو مزايا، سواء كانت نقدية أو عينية، للتأمين من عدم كفاية الدخل المرتبط بالعمل الناتج عن المرض والعجز والأمومة وإصابات العمل والبطالة والشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛ وكذلك الافتقار إلى الحصول على الرعاية الصحية أو عدم تحمل تكلفتها؛ فضلاً عن عدم كفاية الدعم الأسري، ولا سيما للأطفال والكبار المعالين؛ وأخيراً الفقر العام والاستبعاد الاجتماعي"

التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها لـ 20 مليون مريض سنويًا

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى أن هناك 120 مستشفى جامعيًا حكوميًا تتنوع تخصصاتها، منها: 82 مستشفى متعددة التخصصات، 1 مستشفى متخصصة لعلاج المسنين، 1 مستشفى متخصصة لصحة المرأة، 3 مستشفيات متخصصة لعلاج السموم، 8 مستشفيات متخصصة لأمراض الكلى، 3 مستشفيات متخصصة لأمراض الكبد، 8 مستشفيات متخصصة للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسي، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن المستشفيات الجامعية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة، وقدمت خدمات جليلة للمترددين عليها، والدليل على ذلك الإقبال الشديد على الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية فهي الأعلى في قوائم الانتظار.

وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث تضم 35 ألف سرير، 1000 حضانة، 5000 أسرة رعاية، فضلاً عن إجراء 1.5 مليون عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة خلال عام 2022.

شركة صينية تستعد لإنشاء مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب بـ2مليار دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي شركتي "تيدا" و"شين شينغ" الصينيتين؛ لاستعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، وذلك داخل منطقة "تيدا للتعاون" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو آيمن، رئيس شركة "تيدا مصر وأفريقيا"، وهي كيجو، رئيس شركة "شين شينغ"، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ومسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومسئولي الشركتين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء برئيسي الشركتين الصينيتين، مشيرًا إلى أنه التقى خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس شركة تيدا مصر، ووعده بعقد لقاءات مع الشركات الجديدة التي ترغب في الاستثمار بمنطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة.

وقال وليد جمال الدين، إن شركة "تيدا" الصينية، وهى أحد أهم المطورين الصناعيين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد نجحت في التفاوض لجذب عدد من الاستثمارات الصينية الجديدة إلى المنطقة، وأحد هذه المشروعات هو مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب، بغرض التصدير، باستثمارات 2 مليار دولار من خلال شركة "شين شينغ" المتخصصة في هذا المجال.