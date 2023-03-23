شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تعلق فانوس رمضان وتعد وجبات للصائمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في شهر رمضان وكل المناسبات الدينية يظهر التكاتف والمودة والمحبة بين المصريين، وهذا العام علق القمص يونس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر زينة وفانوس رمضان أمام مقر المطرانية لمشاركة المسلمين فرحتهم بحلول الشهر الكريم.

وقال القمص يونس أديب ، إنه جرى تعليق فانوس رمضان، والذي أصبح عادة سنوية يتم تعليقه في الكنيسة، كما أنه منذ أيام قليلة جرى توزيع شنطة «أهلا رمضان» للمواطنين الأكثر احتياجا والمستحقين في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة العالمية.

وأضاف «أديب»، خلال تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أنه خلال شهر رمضان المبارك سيكون هناك وجبات ساخنة لتوفيرها للمسافرين على الطرق السريعة.

وتابع: «نعتبر شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والتراحم ومليء بالنفحات الروحية، وفي نفس الوقت هذا يتزامن مع صومنا، وهذه هي حكمة ربنا إن الأصوام تتزامن والأعياد تقترب من بعضها".

وواصل: «الصوم مقترن بالصلاة، ونشعر في مصر إننا نسيج واحد في وطن واحد، وهذا ما يؤلف القلوب ويحبب الناس في بعضها البعض».