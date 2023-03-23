شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المنافذ يضبط 49 قضية منوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة ، العديد من الحملات الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تحررت المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا وفى مجال تهريب النقد تم ضبط (3) قضايا وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2484) مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في مجال الأمن العام فى ضبط (49) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (278) حكم قضائى متنوع ، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (8) قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.