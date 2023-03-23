شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على مذكرة تفاهم مع فرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022.