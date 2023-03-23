وداعا أبلة فضيلة.. صوت الإذاعة المصرية الأشهر للأطفال (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - رحلت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ"أبلة فضيلة"، وستقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة فى مسجد عثمان فى مدينة بيكرينج فى كندا.

وأعلنت ريم إبراهيم على ابنة الإذاعية الراحلة أبلة فضيلة، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "ادعوا لأمى بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة".