شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..7 أمور بعضها يفطر وأخرى لا تفطر.. مركز الأزهر للفتوى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انفوجراف بعنوان "يفطر ولا يفطر".

نزول دم الحيض أو النفاس من المرأة نزول دم الحيض أو النفاس من المرأة

الأكل والشرب عمدا



غاز التخدير «البنج» إذا كان سائلا مصحوبا بهواء مضغوط



استنشاق الأدخنة عمدا.. أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر



التدخين



الجماع في نهار رمضان ولو بلا إنزال



إنزال المني بشهوة في اليقظة بتقبيل أو ملامسة أو استمناء

