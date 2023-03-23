شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مواعيد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لعقد امتحان الشهر لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام نقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة حول مواعيد بدء الامتحانات وضوابطها.

- يعقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل فقط.

- استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحان شهر مارس لصفوف النقل.

- يتم عقد امتحانات الشهر في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

- تعقد امتحانات الشهر لصفوف النقل فى أسئلة بسيطة اختيار من متعدد ومقالية حسب مواصفة الامتحان.

- يتم تصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل من خلال المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.

- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى بامتحانى شهرى فبراير ومارس وتضاف إلى درجة الطالب بامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- تعقد الامتحانات لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.

وشدد الوزير على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب؛ لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الوزير بالاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.