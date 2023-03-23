شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك ويجيب الطالب فى البابل شيت وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- الأسئلة تكون بنسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.

- صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بدقة لتقيس نواتج التعلم لأن الامتحان هدفه التمييز بين مستويات الطلاب.

- أسئلة الامتحانات تراعي الفروق بين مستويات الطلاب حيث تحرص الوزارة على أن تكون نسبة 30% من الأسئلة للطالب دون المتوسط و40% للطالب المتوسط.

- تعديل الأسئلة المقالية في امتحانات نهاية العام لتكون في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها.

- تعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنسبة 100%.

- لن يتم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 وسوف تتصدى الوزارة لأى محاولات غش.

- انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.