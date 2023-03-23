شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مترو وادى النيل بالخط الثالث للمترو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة مترو وادي النيل ضمن اعمال تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتمتد هذة المرحلة من الكيت كات بالعجوزة إلى جامعة القاهرة، كما تتقاطع محطة وادى النيل مع مونوريل 6 أكتوبر.

محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة

الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

الجزء 3B بالمرحلة الثالثة

الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .

والخط الثالث ممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات وهذا الجزء يعمل الأن، ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة حتى يصل للطريق الدائرى، وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة، وسيتم افتتاح محطات هذا الجزء قريبا

تمتلك مصر حاليا 3 خطوط مترو أطولهم الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة، ومن المقرر أن يتم مد الخط الأول من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر، بطول 19 كم و14 محطة، أما الخط الثانى ممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.



أعمال المحطة



جانب من الأعمال



جانب من السلالم



سلالم المحطة



محطة مترو وادى النيل