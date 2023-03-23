شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الأب حال حرمانه طفله من حقه في التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الأب حال حرمانه طفله من حقه في التعليم، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الأب حال حرمانه طفله من حقه في التعليم.

وايد 80% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الأب حال حرمانه طفله من حقه في التعليم، بينما عارض 20% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الأب حال حرمانه طفله من حقه في التعليم.