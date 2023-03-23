شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام رمضان.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.