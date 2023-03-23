شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء العمل بالمواعيد الجديدة لتشغيل نفق الأزهر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم العمل بالمواعيد الجديدة لتشغيل نفق الأزهر بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام رمضان والتى تستمر طوال الشهر الكريم، وتختلف المواعيد خلال هذا الشهر عن السنوات الماضية، حيث لن يشهد نفق الأزهر غلق قبل صلاة المغرب كما كان يحدث فى الأعوام الماضية، وفى النقاط التالية نستعرض مواعيد تشغيل نفقى الأزهر خلال رمضان.