شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء العمل بالمواعيد الجديدة لتشغيل نفق الأزهر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم العمل بالمواعيد الجديدة لتشغيل نفق الأزهر بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام رمضان والتى تستمر طوال الشهر الكريم، وتختلف المواعيد خلال هذا الشهر عن السنوات الماضية، حيث لن يشهد نفق الأزهر غلق قبل صلاة المغرب كما كان يحدث فى الأعوام الماضية، وفى النقاط التالية نستعرض مواعيد تشغيل نفقى الأزهر خلال رمضان.
- سيتم مد مواعيد العمل بنفق الأزهر خلال الشهر الكريم يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.
- يتم غلق النفق اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.
- ساعات الغلق مخصصة لإجراء أعمال الصيانة والنظافة .
- يستمر العمل بالنفق دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان خلال أيام الأجازات الأسبوعية.