شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الشبكة الكهربائية بـ"الصعيد" جاهزة لارتفاع الأحمال خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء جاهزة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات الذروة في رمضان، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء و شركات توزيع الكهرباء انتهوا من مراجعة و اعمال الصيانة جميع المهمات لتجنب حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه بالنسبة لمحافظات الصعيد اتخذت شركات مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحافظات الصعيد خلال شهر رمضان المبارك ، موضحا أن إجمالى القدرات المتاحة لمحافظات الصعيد حاليا تصل إلى 12 الف ميجا وات.

وتابع حمزة أن التوسع فى إنشاء محطات محولات بنطاقة الوجه القبلى كان له دور كبير في القضاء على أزمة انخفاض الجهد و تذبذ التيار الكهربائي الذى كان يعانى منه أهالى الصعيد لفترات طويلة، لافتا إلى أن عودة الانقطاعات الناتجة عن الناتجة عن مشاكل انخفاض الجهد غير واردة.

ويرى حمزة أن إنشاء خطوط الربط لمشروع محطة محولات دشلوط جهد 220 ك.ف سوف تساهم فى استقرار وانتظام الجهود بمحافظة اسيوط والظهير الصحراوي لمدينة ديرمواس وديروط وجميع المراكز والقرى والنجوع التابعة التى تعانى من مشاكل عدم استقرار الجهود على مدار الفترات الماضية له أثر كبير على حل مشاكل الانقطاعات بالصعيد.