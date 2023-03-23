شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أشكر الإيد العفية التى حولت الصحراء إلى حاجة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحيه والتهنئة للمشاركين فى سحور العاصمة الإدارية، مضيفًا: أرجو أننا لا نكون أثقلنا عليكم، وألا نحرم الأسر من سحور أول يوم، لكن كان من المهم أن نكون معا في مناسبة مهمة زى كدة، وأرجو أن تكون الأيام القادمة طيبة وجميلة وفيها كرم من ربنا سبحانه وتعالى".

وأضاف: "مش عاوز أعطلكم أكتر من كده، لأننا هنكمل حاجة تانية، وأشكر الإيد العفية اللى بتعمل الأعمال الرائعة، والتي عملت خلال السنوات الماضية، وزى ما اتقال الأرض كانت صحراء وأصبحت حاجة تانية بفضل الله وبفضل جهدكم".

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعد إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية الهامة في مصر وأفريقيا أيضًا.

ومشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، يقع فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

تبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي علي 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية : 40 ألف مصلٍ، يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية : 55 ألف مصلٍ، يبلغ إجمالي عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ، وترتفع المأذنتين حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2 .