شكرا لقرائتكم خبر عن هلال القمر يتوسط كوكبى المشترى والزهرة فى مشهد بديع أول ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مصر على موعد اليوم الخميس 23 مارس ومع أول أيام شهر رمضان، مع القمر والمشترى والزهرة، حيث يتوسط هلال القمر كوكبي المشتري والزهرة.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا المشهد يرى بالعين المجردة باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم، حتى يبدأ غروب المشتري في الـ 7:05 مساء، ثم غروب الزهرة في الـ 8:50 مساء تقريبا.

وأشار إلى أنه من المرتقب مع يوم غدا الجمعة 24 مارس، أن يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية)، حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 8:50 مساء تقريبا.

أما فى يومى 25، 26 مارس يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة)، حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حيث يكون القمر أسفل الثريا يوم 25 مارس، ثم أعلى الثريا يوم 26 مارس.. يبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساء.

وأشار تادرس إلى أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقى الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمون لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.