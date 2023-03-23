شكرا لقرائتكم خبر عن هلال القمر يتوسط كوكبى المشترى والزهرة فى مشهد بديع أول ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا المشهد يرى بالعين المجردة باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم، حتى يبدأ غروب المشتري في الـ 7:05 مساء، ثم غروب الزهرة في الـ 8:50 مساء تقريبا.
أما فى يومى 25، 26 مارس يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة)، حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حيث يكون القمر أسفل الثريا يوم 25 مارس، ثم أعلى الثريا يوم 26 مارس.. يبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساء.
وأشار تادرس إلى أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقى الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمون لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.