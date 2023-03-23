شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" توزع مواد غذائية بالمجان على المناطق الأولى بالرعاية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، توزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، فيما عُرف باسم "مبادرة مأمورى المراكز وأقسام الشرطة".

هذه التحركات الإنسانية من وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وتُعيد رسم البسمة على وجوه المواطنين، وتؤكد أن "الشرطة فى خدمة الشعب" لم يعد شعارًا يتردد، وإنما واقع يتجسد على الأرض.