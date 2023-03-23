شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد 10 قطارات لتناسب أوقات العمل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدل اليوم السكة الحديد، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، مواعيد عدد من القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم، وتيسيرا على جمهور الركاب خلال الشهر العظيم، وبيانها كالتالى:

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية:

- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35.

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30.

- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15.

ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20.

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20.

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50.

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة / شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45.

كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.