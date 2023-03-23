شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد 10 قطارات لتناسب أوقات العمل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية:
- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.
- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35.
- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.
- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50.
- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30.
- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15.
ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:
- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20.
- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20.
- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50.
- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة / شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45.
كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.