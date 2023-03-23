شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إغلاق نفق العروبة بمدينة نصر والتحويلات المرورية × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة نفق العروبة بمدينة نصر، لاستكمال أعمال إنشاء محطات المونوريل، ونلخص تلك الأعمال في السطور التالية:

1- غلق نفق العروبة يستغرق أسبوعين.

2- الأعمال خاصة بالمونوريل لرفع كمر معدنى.

3- الغلق بشكل كلى من شارع عباس حتى محور النصر.

4- الغلق يكون ليلا فقط من الساعة 12،05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

5- إجراء تحويلات أمام لقادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

6- تحويل حركة السيارات القادم من شارع خلف الاستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيمينا شارع الطيران تجاه محور النصر.

7- سيتم غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة.

8- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

9- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية.

10- وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين لمنع الحوادث.