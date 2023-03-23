أخبار مصر

تعرف على تفاصيل إغلاق نفق العروبة بمدينة نصر والتحويلات المرورية × 10 نقاط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إغلاق نفق العروبة بمدينة نصر والتحويلات المرورية × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة نفق العروبة بمدينة نصر، لاستكمال أعمال إنشاء محطات المونوريل، ونلخص تلك الأعمال في السطور التالية:

 

1- غلق نفق العروبة يستغرق أسبوعين. 

 

2- الأعمال خاصة بالمونوريل لرفع كمر معدنى.

 

3- الغلق بشكل كلى من شارع عباس حتى محور النصر.

 

4- الغلق يكون ليلا فقط من الساعة 12،05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

 

5- إجراء تحويلات أمام لقادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

 

6- تحويل حركة السيارات القادم من شارع خلف الاستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيمينا شارع الطيران تجاه محور النصر.

 

7- سيتم غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة.

 

8- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

 

9- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية.

 

10- وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين لمنع الحوادث.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا