شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تغلق اليوم باب التقدم للمسابقة الطلابية لتصوير المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الخشت إلى أن الجامعة ستمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 5000 جينه، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 3000 جنيه، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتى تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها فى الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.