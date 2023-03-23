شكرا لقرائتكم خبر عن منح الطبيب عبد الله العزاوي درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة عن الربو بكلية الطب جامعة الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت كلية الطب جامعة الأزهر منح درجة الماجستير في الأمراض الباطنة، والمقدمة من الطبيب عبدالله محمد علي أحمد العزاوي، الطبيب بقسم الأمراض الباطنة، تحت عنوان "تقفي التأرج الموضعي بين ظاهري الإصابة بالربو غير التحسسي المصحوب بسلائل أنفية".

وعقدت المناقشة في قاعة المناقشات بكلية الطب ـ مدينة نصر، تحت إشراف: الأستاذ الدكتور عبدالوهاب محمد لطفي أستاذ الأمراض الباطنة والمناعة والحساسية بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور فرج محمد فرج أستاذ مساعد الأمراض الباطنة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد الشرقاوي أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور داليا محمود الدوي أستاذ مساعد الكلينكال باثولوجي بجامعة الأزهر.

وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتورعبدالوهاب محمد لطفي أستاذ الأمراض الباطنة والمناعة والحساسية بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد شفيق ندا أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور ماجد محمد رفعت أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة القاهرة.

وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة منح الباحث الطبيب درجة الماجستير بتقدير ممتاز.