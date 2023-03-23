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ننشر مواقيت الصلاة الخميس 23/3/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:30  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء  7:25

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:25

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م 

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:22  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:20

وقت صلاة الظهر 11:50 

موعد صلاة  العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:28  ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:15

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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