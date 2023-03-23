شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: "البترول البحرية" توقع91 تعاقداً قيمة 339 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بنتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية في مجال الإنشاءات البترولية البحرية، ودورها الكبير في تنفيذ أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في ضوء التنامي الملحوظ لمشروعات القطاع في مجالات البحث والإستكشاف ، وتعزيز الأنشطة البترولية، وإرتفاع معدلات الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.

وجاء ذلك خلال إنعقاد اجتماع الجمعية العامة الثاني والعشرين لشركة خدمات البترول البحرية PMS لمناقشة نتائج الأعمال عن عام 2022.

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بانهاء تنفيذ المشروعات المسندة لتعجيل الإنتاج في الحقول العاملة،والتوسع في إبرام المزيد من الشراكات مع الكيانات البترولية في السوق المحلي والإقليمي،مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لـلشركة كأحد أهم الكيانات الإستراتيجية البترولية الوطنية للإستمرار في الإسهام في تعظيم القدرات الإنتاجية لقطاع البترول المصري .

واستعرض المهندس عمرو بدوى رئيس الشركة ، نتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية ، مشيراً إلى أن PMS قد قامت بتوقيع 91 تعاقداً بقيمة 339 مليون دولار .

موضحاً أن شركة خدمات البترول البحرية إرتكزت على معايير أساسية في تحقيق أهدافها،تضمن الإستدامة وتعظيم القيمة المضافة ، وتمثلت في تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية ، والإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والصحة والسلامة المهنية ، والتنمية البشرية، وتشجيع البحث العلمي ، والتحول الرقمي، وفتح أسواق جديدة للعمل ، وتطوير ورفع كفاءة الأصول ، وزيادة إمكانات وحدات الشركة البحرية،والتوسع في مجال الأعمال.

وأشار المهندس عمرو بدوي بأن PMS قد إستطاعت إنهاء العديد من المشروعات القومية الإنتاجية ، ويأتي على رأسها مشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN لشركة بتروجلف مصر، ومشروعي تنمية حقل كاموس 3 A المرحلة وإصلاح خط الغاز البحري الرئيسي لشركة شمال سيناء للبترول، ومشروع تنمية حقول جنوب شرق الحمد وشمال عامر للشركة العامة للبترول ، والعديد من المشروعات الأخرى.

وأضاف المهندس عمرو بدوى، أنه في إطار الإستراتيجيات الجديدة لشركة خدمات البترول البحرية،فقد تمكنت من الحصول على نصيب كبير من الأعمال،حيث تم إسناد مشروعي تنمية حقلي شمال صفا وأكتوبر التابعين لشركة جابكو،ومشروع تنمية حقل كاموس 3 B التابع لشركة شمال سيناء للبترول ، ومشروع تنمية حقل البتريكو التابع لشركة بتروبل .

وتماشياً مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤية مصر 2030 ، قامت الشركة خلال عام 2022 بأدوار ملموسة في التنمية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلى والمجتمع ككل ، من خلال دعم المنطقة الجغرافية التابعة للشركة لتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في المبادرات المجتمعية .