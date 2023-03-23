شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وتقدم الرئيس بالتهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والتقدم والازدهار.
ومن جانبه، أعرب محمد المنفي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، معرباً عن خالص أمنياته لمصر والشعب المصري بالاستقرار والرخاء.