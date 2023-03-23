شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بقت فى حتة تانية بفضل الله.. رسائل الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة لطلاب أكاديمية الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقال الرئيس السيسى خلال زيارته وتفقده لمقر الأكاديمية: "لسة المشوار قدامنا، لكن البداية اللى أنا شايفها موفقة جدا وبتمنى ليكم التوفيق.. استمروا وحسنوا دايما من آدائكم.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الزيارة.

البداية اللى أنا شايفها موفقة جدا وبتمنى ليكم التوفيق.. استمروا وحسنوا دايما من أدائكم



رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته لأكاديمية الشرطة (2)

التعليم والتدريب وكل شىء هدفه يطلع الإنسان فاهم وجاهز وقادر إن شاء الله إنه يؤدى مهمة كبيرة جدا

حماية الوطن أشرف مهمة يقوم بها أى إنسان

وأنت بتدرب وتتعلم تخلى بالك من نفسك وزميلك

تبقى واعى وفاهم كل حاجة ماتسيبش حاجة تعدى عليك غير لما تفهمها كويس..

اوعوا تبطلوا كلام.. بس يبقى موزون بالمعرفة والقراءة والحقائق

لما تيجوا تتكلموا بموضوعية وبأساس ممكن الناس تسمعك وتقدر اللى أنت بتقدموا من طرح

عن مراكز الإصلاح قال:

فلسفة العقاب اللى كانت موجودة قبل كده طورنا فيها



رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته لأكاديمية الشرطة (2)

مش عاوزين نعاقب الإنسان على قد ما بنحاول نصلحه جايبينه هنا علشان نحمى المجتمع منه ونحميه من نفسه

غيرنا في الاسم مش هنسميه سجن تاني وهنسميه مركز إصلاح وتأهيل حتى

الصورة الذهنية الموجودة في المجتمع عن السجن تتغير

نعمل برامج داخل المراكز من أول مكان مبيت الناس لأكلها وطريقة التعامل معاها

وجه الرئيس السيسى حديثه لأسر الطلاب وقال:

اللى حفظ مصر وهيحفظها ويكبرها ربنا وأنتم والأسر اللى زيكم اللى ربت ولادها وكبرتها وبتقدمها لمصر

بطمنكم على حالنا إحنا بخير.. ولما أقابل أهلى المصريين بقولهم متخفوش ومتقلقوش من حاجة خالص

إحنا مرينا بأيام صعبة قوى قوى السنين اللى فاتت افتكروا فيه تضحيات قد ايه

ربنا هونها علينا ووفقنا بفضله وكرمه علينا، وتضحيات الشباب والجيش والشرطة

مصر بقت في حتة تانية بفضل الله