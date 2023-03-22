شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية تعاون في مجال نظم اتصالات الملاحة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركتي (Rhode & Schwarz) الشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسكوم للمناطق الحرة لتعزيز التعاون المشترك في مجال نظم الاتصالات اللاسلكية والصوتية المخصصة، لتعزيز خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري ومطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الفريق محمد عباس حلمى، أن وزارة الطيران المدني تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة أنشطة صناعة النقل الجوي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تأتي في مقدمتها مشروع تأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي والمطارات المصرية من خلال إستخدام أحدث الوسائل وتقنيات الاتصال الحديثة بالتنسيق والتعاون مع الكيانات العالمية الكبرى للإرتقاء بمنظومة الطيران المدني المصري، مشيراً أن قطاع الطيران المدني المصري يزخر بالكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات العالمية ومعايير السلامة الجوية في مجال تنظيم وإدارة الحركة الجوية.

ومن جانبه، أشار الكابتن إيهاب محي الدين، إلي أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تعزيز خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري والمطارات المصرية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الإتصالات ومعلومات الطيران ومنظومة الرادارات، بما يتوافق مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) ومنظمة السلامة الأوروبية، ويدعم مكانة مصر الريادية على المستويين الإقليمي والدولي.