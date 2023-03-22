شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الرئيس والمصريين والمسلمين فى العالم ببدء شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول شهر رمضان، وذلك فى عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى أقيم مساء اليوم فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وجاءت نص تهنئة قداسة البابا كالتالى:

"أنتهز هذه الفرصة لأهنىء أخوتنا المسلمين ببداية شهر رمضان، وهو شهر للصوم والعبادة وانسحاق النفس، وتنمية مشاعر التوبة في قلب الإنسان.

وتابع البابا "نهنئ كل المصريين أخوتنا وكل المسؤولين وفي مقدمتهم السيد الرئيس، ونهنئ كل الشعوب الإسلامية بهذا الشهر الذي يعد شهر للفرح والتوبة وللصلوات والعبادة، وينتهي بعيد الفطر المبارك.. كل أحبائنا في كل مكان بخير وصحة وسلام."